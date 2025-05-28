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На вагу золота: в Україні рекордні ціни на черешню
Через похолодання урожай ягід знищений.
В Україні за останні кілька днів ціни на черешню зменшилися від 200 грн до 150 грн за кілограм. Нинішня вартість найнижча за останні десять років.
Про це повідомляє EastFruit.
"За інформацією аналітиків, торік у цей період ягода коштувала 135 грн за кілограм, 2020-го – 60 грн, 2019-го – 35 грн.
Високий рівень цін зумовлений заморозками під час цвітіння кісточкових та холодною погодою у цьому місяці.
Зауважимо, що минулого тижня на імпортну черешню ціни подекуди сягали 1500 грн/кг. За словами фахівців, висока вартість спостерігатиметься принаймні місяць – коли з’явиться закарпатська ягода.
Як повідомлялося, Україна втратила половину врожаю черешні та вишні. За попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні в Україні було втрачено, насамперед у південних регіонах, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але там площі черешні менші.
Саме тому українці цього року зіткнуться з обмеженою пропозицією ягід та значним зростанням цін. Причиною тому стали аномальні погодні умови. Зокрема, весняні похолодання, які суттєво знизили врожайність.