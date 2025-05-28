На вагу золота: в Україні рекордні ціни на черешню

Черешня / © Pixabay

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В Україні за останні кілька днів ціни на черешню зменшилися від 200 грн до 150 грн за кілограм. Нинішня вартість найнижча за останні десять років.

Про це повідомляє EastFruit.

"‎За інформацією аналітиків, торік у цей період ягода коштувала 135 грн за кілограм, 2020-го – 60 грн, 2019-го – 35 грн.

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Високий рівень цін зумовлений заморозками під час цвітіння кісточкових та холодною погодою у цьому місяці.

Зауважимо, що минулого тижня на імпортну черешню ціни подекуди сягали 1500 грн/кг. За словами фахівців, висока вартість спостерігатиметься принаймні місяць – коли з’явиться закарпатська ягода.

Як повідомлялося, Україна втратила половину врожаю черешні та вишні. За попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні в Україні було втрачено, насамперед у південних регіонах, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але там площі черешні менші.

Саме тому українці цього року зіткнуться з обмеженою пропозицією ягід та значним зростанням цін. Причиною тому стали аномальні погодні умови. Зокрема, весняні похолодання, які суттєво знизили врожайність.

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Дата публікації 14:16, 28.04.25 Кількість переглядів 414 Погода у квітні забрала в українців це! Готуйтесь до дефіциту черешні та абрикосів! Їх не буде!?