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Судьба других разрушенных Россией городов: эксперт об угрозе для Сум
Эксперт предупредил, что РФ пытается установить огневой контроль над артиллерией над Сумами, чтобы уничтожить город.
Если российские войска продвинутся дальше в Сумской области, то Сумы могут повторить судьбу других разрушенных городов.
Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович, передает «Эспрессо».
Он объяснил, что так называемая «буферная зона», о которой говорил Путин, это фактически зона оккупации. Попович считает, что подобная «буферная зона» не имеет никакого военного смысла для РФ.
Эксперт предупреждает, что вскоре россияне попытаются продвинуться поближе к Сумам (а от Сум к границе с РФ всего 25–30 километров) и взять областной центр под огневой контроль ствольной артиллерии, чтобы обстреливать. В таких условиях Сумы могут повторить судьбу других городов, разрушенных российской артиллерией, авиабомбами и ракетами, говорит Попович.
«В дальнейшем это может создать предпосылки для непосредственного наступления на Сумы. Сейчас мы об этом не говорим как о реальности, а рассматриваем лишь гипотетические перспективы. Так же враги действовали в прошлом году по Харькову, когда пытались создать так называемую буферную зону, хотя фактически это тоже была зона оккупации. Аналогичные планы возможны и в отношении Чернигова, ведь уже звучали заявления о создании такой зоны в Черниговской области», — говорит эксперт.
Военный обозреватель также добавил, что оккупанты создают дополнительные зоны напряжения, в частности на нашей границе, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы из других направлений. А на тех направлениях, освобожденных от украинских резервов, осуществлять свое главное наступление.
«И это главное наступление — это Донецкая область, Покровское направление, Константиновка, то есть треугольник Константиновка — Торецк — Часов Яр. Именно на этом треугольнике, вероятно, развернутся основные боевые действия этим летом», — считает Попович.
Отметим, что схожее мнение высказывал военный эксперт Игорь Романенко, который заявлял, что Путин устроил наступление на Сумщине, чтобы как можно ближе добраться до города Сумы и уничтожать его из артиллерии.
Раньше мы писали, сколько населённых пунктов захватили российские войска на Сумщине.