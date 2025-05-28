НАТО запросит у Германии военное усиление — с какой целью

НАТО призывает усилиться / © ТСН.ua

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НАТО намерен обратиться к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад — 40 тыс. военнослужащих для усиления обороны Альянса. Это происходит в рамках новых целей по вооружению и численности войск, которые министры обороны стран-членов НАТО планируют согласовать в начале лета.

Об этом пишет Reuters.

Точные цифры новых целей НАТО засекречены, но один высокопоставленный военный чиновник сообщил, что общее количество бригад, которые союзники должны будут предоставить в будущем, увеличат до 120–130. Это означает рост примерно на 50% по сравнению с текущим показателем около 80 бригад.

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В 2021 году Германия согласилась предоставить 10 бригад НАТО к 2030 году. В настоящее время у нее восемь бригад и формируется девятая в Литве, которая должна быть готова к 2027 году.

Однако предоставление дополнительных 40 тысяч активных военнослужащих станет большим вызовом для Берлина. Бундесвер еще не достиг цели в 203 000 военнослужащих, установленной в 2018 году, и пока не доукомплектован примерно на 20 000 регулярных военнослужащих.

Кроме того, новые цели НАТО еще не учитывают возможное сокращение численности американских войск в Европе, что вызывает беспокойство среди европейских союзников, поскольку оборонные планы НАТО в значительной степени возлагаются на американские ресурсы.

Во время Холодной войны Германия удерживала 500 000 военнослужащих и 800 000 резервистов. Сегодня, вместе с Польшей, она ответственна за предоставление основных сухопутных сил, которые первыми будут реагировать на любую российскую атаку на восточный фланг альянса.

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Страны-члены НАТО значительно увеличили расходы на оборону после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Однако на этом усиление не завершится.

На саммите в Гааге в следующем месяце генеральный секретарь Альянса Марк Рютте будет стремиться достичь соглашения с национальными лидерами о более чем удвоении текущей цели расходов с 2% ВВП до 5% — с 3,5% на оборону и 1,5% на более определенные расходы, связанные с безопасностью.

В рамках исторических изменений Германия недавно ослабила свое конституционное ограничение долга, чтобы увеличить расходы на оборону, и поддержала цель Рютте в 5%.

Генерал-инспектор Бундесвера Карстен Бройер приказал, чтобы вооруженные силы страны были полностью оснащены до 2029 года, к тому времени, когда Москва, как ожидается, возобновит свои военные силы до уровня, достаточного для нападения на территорию НАТО.

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Между тем, президент Украины Владимир Зеенский назвал вид поддержки, что лишает смысла российский террор.

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