Зеленский назвал первопричину войны РФ против Украины

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Первопричина войны РФ против Украины – это абсолютно преступное "желание убивать людей и разрушать жизнь". На Москву нужно давить, чтобы это желание у них исчезло.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Берлине во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Россия должна отказаться от этого желания. Чтобы это действительно произошло, нужно давление на Россию. Все формы давления, которые заставят их ощущать последствия этих позорных действий. Следует и дальше увеличивать санкции против РФ за эту войну. Затягивание войны должно стать болезненным для Москвы. Это возможно", - подчеркнул украинский лидер.

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Он добавил, что Германия поддерживает Украину в работе, цель которой – увеличение санкций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в июне 2026-го " войны уже не будет". Именно с этого времени, пояснил он, экономика РФ будет сильно ощущать санкции, наложенные Западом.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль убежден, что на Кремль нужно давить , чтобы "фюрер" согласился на реальные переговоры. Европа вместе с США должна усиливать давление на Россию.

Заметим, что журналисты WSJ со ссылкой на собственные источники заявляют о том, что Дональд Трамп рассматривает новые санкции против России из-за массированных ударов по Украине, которые оккупанты совершили несколько дней назад. По их данным, ограничения могут ввести уже на этой неделе. Впрочем, пока официальной информации нет.

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Дата публикации 12:11, 28.05.25 Количество просмотров 13 Зеленский в Берлине по усиленной безопасности! Вернется ли с TAURUS?