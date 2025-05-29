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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 980 тысяч человек

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 29 мая составили 984 940 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1050 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 29.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 984 940 (+1050) человек

  • танков — 10864

  • боевых бронированных машин — 22645 (+1)

  • артиллерийских систем — 28386 (+31)

  • РСЗО — 1397

  • средства ПВО — 1171

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 336

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37999 (+81)

  • крылатые ракеты — 3265

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки

  • автомобильной техники и автоцистерн — 50015 (+56)

  • специальная техника — 3902

Напомним, специальный советник Белого дома генерал в отставке Кит Келлог заявил, что общие потери в российско-украинской войне уже превысили потери США во Второй мировой войне.

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