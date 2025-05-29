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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 980 тысяч человек
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 29 мая составили 984 940 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1050 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 29.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 984 940 (+1050) человек
танков — 10864
боевых бронированных машин — 22645 (+1)
артиллерийских систем — 28386 (+31)
РСЗО — 1397
средства ПВО — 1171
самолетов — 372
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 37999 (+81)
крылатые ракеты — 3265
корабли /катера — 28
подводные лодки
автомобильной техники и автоцистерн — 50015 (+56)
специальная техника — 3902
Напомним, специальный советник Белого дома генерал в отставке Кит Келлог заявил, что общие потери в российско-украинской войне уже превысили потери США во Второй мировой войне.