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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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450
Время на прочтение
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 29 мая

В четверг в Украине будет дождь. Холоднее всего будет, по данным синоптиков, на западе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © Associated Press

Сегодня, 29 мая, в Украине пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях еще удержится холодная погода», — говорится в сообщении.

Температура днем будет составлять +18…23°С. В западных областях будет +13…18°С.

Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области и в столице облачно с прояснениями.

Температура днем по области будет в пределах +18…23°С. В Киеве ожидается +19…21°С.

Напомним, ранее мы писали о том, что конец мая не спешит дарить летнюю жару. Синоптики прогнозируют дождливую и умеренную погоду в Украине в течение недели.

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Дата публикации
Количество просмотров
450
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