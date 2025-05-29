Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 29 мая

Погода испортится / © Associated Press

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Сегодня, 29 мая, в Украине пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях еще удержится холодная погода», — говорится в сообщении.

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Температура днем будет составлять +18…23°С. В западных областях будет +13…18°С.

Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области и в столице облачно с прояснениями.

Температура днем по области будет в пределах +18…23°С. В Киеве ожидается +19…21°С.

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Напомним, ранее мы писали о том, что конец мая не спешит дарить летнюю жару. Синоптики прогнозируют дождливую и умеренную погоду в Украине в течение недели.