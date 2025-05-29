- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 450
- Время на прочтение
- 1 мин
Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 29 мая
В четверг в Украине будет дождь. Холоднее всего будет, по данным синоптиков, на западе.
Сегодня, 29 мая, в Украине пройдут кратковременные дожди.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
«Днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях еще удержится холодная погода», — говорится в сообщении.
Температура днем будет составлять +18…23°С. В западных областях будет +13…18°С.
Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.
В Киевской области и в столице облачно с прояснениями.
Температура днем по области будет в пределах +18…23°С. В Киеве ожидается +19…21°С.
Напомним, ранее мы писали о том, что конец мая не спешит дарить летнюю жару. Синоптики прогнозируют дождливую и умеренную погоду в Украине в течение недели.