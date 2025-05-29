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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 29 травня
У четвер в Україні дощитиме. Найхолодніше буде, за даними синоптиків, на заході.
Сьогодні, 29 травня, в Україні пройдуть короткочасні дощі. На Лівобережжі місцями очікуються грози.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
«Вдень бракуватиме тепла на більшій частині території, а в західних областях ще утримається холодна погода», — йдеться у повідомленні.
Температура вдень становитиме +18…23°С. У західних областях буде +13…18°С.
Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.
На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень по області буде в межах +18…23°С. У Києві очікується +19…21°С.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кінець травня не поспішає дарувати літню спеку. Синоптики прогнозують дощову та помірну погоду в Україні протягом тижня.