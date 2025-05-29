Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 29 травня

Погода зіпсується / © Associated Press

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Сьогодні, 29 травня, в Україні пройдуть короткочасні дощі. На Лівобережжі місцями очікуються грози.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Вдень бракуватиме тепла на більшій частині території, а в західних областях ще утримається холодна погода», — йдеться у повідомленні.

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Температура вдень становитиме +18…23°С. У західних областях буде +13…18°С.

Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень по області буде в межах +18…23°С. У Києві очікується +19…21°С.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кінець травня не поспішає дарувати літню спеку. Синоптики прогнозують дощову та помірну погоду в Україні протягом тижня.