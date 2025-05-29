Суд заблокував митні тарифи Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одностайно визнав незаконними масштабні тарифи на імпорт, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Про це пише CNN.

Суд ухвалив рішення щодо блокування запроваджених адміністрацією Трампа імпортних мит в межах «надзвичайної економічної ситуації».

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Як пише видання, цей припис стосується тарифів, які очільник Білого дому оголосив 2 квітня, а також попередніх указів щодо мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. За версією служителів Феміди, їхнє застосування стало перевищенням президентських повноважень, адже глава держави не має права використовувати тарифи як засіб «покарання».

Не будуть поставлені на паузу підвищені мита на іноземні автомобілі, сталь та алюміній, адже вони стали наслідком активації інших законодавчих норм — тут судді не угледіли жодних юридичних порушень.

Фондові ринки США відреагували на блокування тарифів оптимістично — індекси одразу продемонстрували зростання на кілька відсотків.

Позов до суду подали 12 генеральних прокурорів на чолі з представником штату Орегон Дэном Рейфілдом, який заявив: «Конституція не дає жодному президенту необмежених повноважень підривати економіку».

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Нагадаємо, Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита щодо товарів, вироблених у Євросоюзі. Трамп також стверджує, що Євросоюз був сформований нібито для того, щоб здобути перевагу над США у торговельній сфері.

Президент США додав, що митами не обкладатимуться лише ті товари європейських компаній, які виробляються на території Штатів.

Як відомо, 2 квітня Трамп оголосив про запровадження взаємних мит для країн усього світу та початок «торговельної війни». Однак за тиждень глава Білого дому ухвалив рішення відкласти на 90 днів запровадження дзеркальних мит проти інших держав.