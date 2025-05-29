Суд заблокировал таможенные тарифы Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов единогласно признал незаконными масштабные тарифы на импорт, введенные президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет CNN.

Суд принял решение о блокировании введенных администрацией Трампа импортных пошлин в рамках «чрезвычайной экономической ситуации».

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Как пишет издание, это предписание касается тарифов, которые глава Белого дома объявил 2 апреля, а также предварительных указов по пошлинам на товары из Канады, Мексики и Китая. По версии служителей Фемиды, их применение стало превышением президентских полномочий, ведь глава государства не имеет права использовать тарифы как средство наказания.

Не будут поставлены на паузу повышенные пошлины на иностранные автомобили, сталь и алюминий, ведь они стали следствием активации других законодательных норм — судьи не усмотрели никаких юридических нарушений.

Фондовые рынки США отреагировали на блокировку тарифов оптимистично — индексы сразу продемонстрировали рост на несколько процентов.

Иск в суд подали 12 генеральных прокуроров во главе с представителем штата Орегон Дэном Рейфилдом, заявившим: «Конституция не дает ни одному президенту неограниченных полномочий подрывать экономику».

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Напомним, Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на товары, произведенные в Евросоюзе. Трамп также утверждает, что Евросоюз был сформирован якобы для того, чтобы получить преимущество над США в торговой сфере.

Президент США добавил, что пошлинами не будут облагаться только товары европейских компаний, которые производятся на территории Штатов.

Как известно, 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин для стран всего мира и начале торговой войны. Однако через неделю глава Белого дома принял решение отложить на 90 дней введение зеркальных пошлин против других государств.