Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся воды

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Содержание Овен Телец Дева

Конечно, с тех пор прошло, мягко говоря, очень много времени, но без воды человечество и сейчас обойтись не может, тем не менее есть и те, кто испытывает по отношению к ней бессознательный — иногда и вполне осознанный — страх. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся воды.

Овен

Овен — знак стихии Огня, поэтому вода для его представителей — враждебная стихия: на энергетическом уровне она «заливает» и «гасит» все их жизненные порывы. Что же до реальности, то и тут представители знака относятся к воде с опаской — им кажется, что она несет в себе угрозу.

Телец

Тельцы предпочитаю чувствовать под собой твердую поверхность — как в прямом, так и в переносном смысле, а вода — по понятным причинам — дать им такое ощущение не может. Поэтому представители знака, хоть они, конечно, не убегают от воды с криком, чувствуют себя в ней некомфортно.

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Дева

Девы, как правило, опасаются открытых водоемов, и чем они больше размером, тем сильнее их опасения. Дело в том, что представители знака только тогда чувствуют себя в безопасности, когда могут контролировать окружающее их пространство, а с морем-океаном это затруднительно.

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