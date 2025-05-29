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Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся воды
Со школьных времен мы знаем, что вода — колыбель жизни: именно из нее когда-то вышло все живое.
Конечно, с тех пор прошло, мягко говоря, очень много времени, но без воды человечество и сейчас обойтись не может, тем не менее есть и те, кто испытывает по отношению к ней бессознательный — иногда и вполне осознанный — страх. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся воды.
Овен
Овен — знак стихии Огня, поэтому вода для его представителей — враждебная стихия: на энергетическом уровне она «заливает» и «гасит» все их жизненные порывы. Что же до реальности, то и тут представители знака относятся к воде с опаской — им кажется, что она несет в себе угрозу.
Телец
Тельцы предпочитаю чувствовать под собой твердую поверхность — как в прямом, так и в переносном смысле, а вода — по понятным причинам — дать им такое ощущение не может. Поэтому представители знака, хоть они, конечно, не убегают от воды с криком, чувствуют себя в ней некомфортно.
Дева
Девы, как правило, опасаются открытых водоемов, и чем они больше размером, тем сильнее их опасения. Дело в том, что представители знака только тогда чувствуют себя в безопасности, когда могут контролировать окружающее их пространство, а с морем-океаном это затруднительно.
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