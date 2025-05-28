Курс валют на 29 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курсы валют на 29 мая. / © Национальный банк Украины

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НБУ установил официальный курс валют на четверг, 29 мая. Доллар потерял 8 коп. Евро уменьшился на 24 коп. Стоимость злотого упала на 4 коп.

Об этом стало известно из данных Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США - 41,59 (-8 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,07 (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,09 (-4 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в июне. Предварительно можно ожидать, что ситуация на валютном рынке будет лишена неприятных сюрпризов. Впрочем, вполне вероятен рост курса доллара.

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Дата публикации 23:45, 23.05.25 Количество просмотров 339 Не спешите менять доллары! В Нацбанке предупреждают украинцев!