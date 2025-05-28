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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 29 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Стоимость доллара снизилась после нескольких дней роста.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курсы валют на 29 мая. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 29 мая. Доллар потерял 8 коп. Евро уменьшился на 24 коп. Стоимость злотого упала на 4 коп.

Об этом стало известно из данных Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,59 (-8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,07 (-24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,09 (-4 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в июне. Предварительно можно ожидать, что ситуация на валютном рынке будет лишена неприятных сюрпризов. Впрочем, вполне вероятен рост курса доллара.

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