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Курс валют на 29 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Стоимость доллара снизилась после нескольких дней роста.
НБУ установил официальный курс валют на четверг, 29 мая. Доллар потерял 8 коп. Евро уменьшился на 24 коп. Стоимость злотого упала на 4 коп.
Об этом стало известно из данных Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 41,59 (-8 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,07 (-24 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,09 (-4 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в июне. Предварительно можно ожидать, что ситуация на валютном рынке будет лишена неприятных сюрпризов. Впрочем, вполне вероятен рост курса доллара.