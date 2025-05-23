Сколько стоит украинская земля сейчас: эксперты прогнозируют рост цен

Сколько стоит земля в Украине

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Наибольшая активность на рынке земли сельскохозяйственного назначения наблюдается в Центральной Украине. Это объясняется концентрацией в этом регионе крупнейших массивов плодородных угодий и высоким уровнем агропроизводства в стране.

Существенное удорожание: актуальная стоимость земли по областям

По данным аналитической платформы Опендатабот, в апреле 2025 года средняя стоимость гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине достигла 86 655 грн, что на впечатляющие 32 023 грн выше, чем в предыдущем месяце — марте.

При этом цены на гектар земли значительно варьируются в зависимости от области. Разрыв между самым дорогим и дешевым регионами существенным: стоимость 1 га в лидере ценового рейтинга превышает стоимость 10 га в области с самыми низкими ценами.

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ТОП-5 самых дорогих областей (средняя стоимость гектара в апреле 2025 года):

Днепропетровская область: 358 305 грн Ивано-Франковская область: 172 336 грн Тернопольская область: 162 417 грн Львовская область: 104 046 грн Донецкая область : 101 047 грн

ТОП-4 самых дешевых областей (средняя стоимость гектара в апреле 2025 года):

Николаевская область: 34 562 грн Запорожская область: 35 440 грн Одесская область: 38 672 грн Херсонская область: 39 040 грн

Стоимость земли по регионам

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине демонстрирует заметную динамику, и эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание угодий в ближайшие годы. По оптимистическим оценкам, стоимость гектара может вырасти на 15-20%.

Координатор земельного комитета ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Игорь Лисецкий отмечает, что война остается одним из ключевых факторов, влияющих как на ценовую динамику, так и на баланс спроса и предложения на рынке земли. Несмотря на это, эксперты УКАБ видят положительный тренд в среднесрочной перспективе.

Факторы, влияющие на цену земли

Стоимость земли сельскохозяйственного назначения в Украине зависит от многих факторов, среди которых:

Плодородие почвы. Чем выше бонитет грунта, тем выше его стоимость.

Местонахождение. Близость крупных городов, транспортных коммуникаций и инфраструктуры может повышать цену.

Площадь участка. Большие массивы земли могут иметь более высокую стоимость за гектар.

Спрос и предложение: Активный спрос при ограниченном предложении способствует росту цен.

Экономическая обстановка в стране. Стабильная экономика и благоприятный инвестиционный климат оказывают положительное влияние на стоимость земли.

Военный фактор. Продолжающаяся война оказывает значительное влияние на рынок, создавая неопределенность и колебания цен.

Земельные реформы . Дальнейшие шаги по реформированию земельных отношений могут стимулировать рост цен.

Несмотря на военную ситуацию, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на сельскохозяйственную землю в Украине. При стабилизации экономики и продолжении реформ стоимость гектара может вырасти на 15-20% в ближайшие годы. Однако важно помнить, что рынок земли динамичен и зависит от многих внешних факторов.

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