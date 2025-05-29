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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Украину 29 мая накрыла очень мощная магнитная буря

Геомагнитную активность могут сильно ощутить метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 29 мая, магнитная буря стала сильнее и поднялась до К-индекса 7 – из девяти возможных. Это красный уровень, соответствующий мощной геомагнитной активности.

Об этом известно из ресурса meteoagent .

Заметим, что практически всю первую половину мая штормило. Активность Солнца снизилась с 22 мая. Уже около недели фиксируют магнитные бури зеленого и желтого уровней. Мощнее было 26, 27 и 28 мая.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Заметим, прогноз солнечной активности может меняться, потому что в любой момент на Солнце могут произойти вспышки.

Сильная магнитная буря может оказывать влияние на самочувствие: возникает головная боль, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. В такие дни следует отказаться от кофе, хорошо питаться, больше двигаться и спать достаточно времени.

Напомним, ранее ученые поразили исследованием о том, как личность влияет на сон. По оценкам ВОЗ, бессонницей страдают от 10% до 30% населения планеты, а в некоторых странах — до 60%.

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Дата публикации
Количество просмотров
267
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