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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

Трамп ввел 10% пошлины против безлюдных островов, где живут пингвины

В таможенный список американского президента попали и острова, где никто не проживает.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Острова Герд и Макдональд

Острова Герд и Макдональд / © ClashReport

Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года ввел пошлину на весь импорт в Америку .

В обнародованном им санкционном списке оказались и безлюдные острова Герд и Макдональд. Это небольшой необитаемый архипелаг в южной части Индийского океана. Состоит из двух основных островов – Герд и Макдональд, а также из многих мелких отдаленных островков, скал и рифов. Принадлежит Австралии.

Острова населяют обширные популяции пингвинов, тюленей и морских птиц.

Постоянное население на архипелаге отсутствует, но острова посещают туристы (без высадки на берег) и научные экспедиции (преимущественно на остров Герд).

Люди высаживались на острове всего дважды в истории – в 1971 и 1980 годах.

Что касается других санкций, то в то же время Вашингтон временно снял санкции с приближенного к Путину чиновника . Речь идет о российском высокопоставленном чиновнике Кирилле Дмитриеве — близком советнике Владимире Путине и руководителе Российского фонда прямых инвестиций. Это решение позволило Дмитриеву прибыть в США для участия в дипломатических переговорах по прекращению войны в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
202
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