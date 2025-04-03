Трамп ввел 10% пошлины против безлюдных островов, где живут пингвины

Острова Герд и Макдональд / © ClashReport

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Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года ввел пошлину на весь импорт в Америку .

В обнародованном им санкционном списке оказались и безлюдные острова Герд и Макдональд. Это небольшой необитаемый архипелаг в южной части Индийского океана. Состоит из двух основных островов – Герд и Макдональд, а также из многих мелких отдаленных островков, скал и рифов. Принадлежит Австралии.

Острова населяют обширные популяции пингвинов, тюленей и морских птиц.

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Постоянное население на архипелаге отсутствует, но острова посещают туристы (без высадки на берег) и научные экспедиции (преимущественно на остров Герд).

Люди высаживались на острове всего дважды в истории – в 1971 и 1980 годах.

Что касается других санкций, то в то же время Вашингтон временно снял санкции с приближенного к Путину чиновника . Речь идет о российском высокопоставленном чиновнике Кирилле Дмитриеве — близком советнике Владимире Путине и руководителе Российского фонда прямых инвестиций. Это решение позволило Дмитриеву прибыть в США для участия в дипломатических переговорах по прекращению войны в Украине.