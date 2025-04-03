Американская пошлина на импорт в США: из Украины 10%, а РФ в списке нет

Президент США Дональд Трамп изображен на долларах / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп ввел пошлину на весь импорт в США.

Список “Reciprocal Tariffs” (Взаимные тарифы) показывают:

Какую пошлину страны устанавливают против США (в процентах). Какую пошлину США устанавливает в ответ для этих стран (в процентах, часто меньше).

Например:

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Вьетнам: пошлина против США - 90%, США в ответ - 46%.

Индия: пошлина против США - 52%, США в ответ - 26%.

Германия: пошлина против США – 39%, США – 20%.

Украина присутствует в списке:

Украина → США: 10%

США → Украина: 10%

То есть тариф взаимный, низкий и равный – 10% с обеих сторон.

Российской Федерации в перечне нет.

Это может быть связано с тем, что с 2022 года торгово-экономические отношения между США и Россией находятся под санкциями и специальными ограничениями, поэтому тарифная политика уже давно не взаимна, а санкционна.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа для всех автомобилей, импортируемых в США из других стран.