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Американская пошлина на импорт в США: из Украины 10%, а РФ в списке нет
Для всех стран мира будут установлены пошлины в размере не менее 10% практически на все товары.
Президент США Дональд Трамп ввел пошлину на весь импорт в США.
Список “Reciprocal Tariffs” (Взаимные тарифы) показывают:
Какую пошлину страны устанавливают против США (в процентах).
Какую пошлину США устанавливает в ответ для этих стран (в процентах, часто меньше).
Например:
Вьетнам: пошлина против США - 90%, США в ответ - 46%.
Индия: пошлина против США - 52%, США в ответ - 26%.
Германия: пошлина против США – 39%, США – 20%.
Украина присутствует в списке:
Украина → США: 10%
США → Украина: 10%
То есть тариф взаимный, низкий и равный – 10% с обеих сторон.
Российской Федерации в перечне нет.
Это может быть связано с тем, что с 2022 года торгово-экономические отношения между США и Россией находятся под санкциями и специальными ограничениями, поэтому тарифная политика уже давно не взаимна, а санкционна.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа для всех автомобилей, импортируемых в США из других стран.