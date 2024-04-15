Для привлечения счастья и любви: места в доме, где нужно поставить спатифиллум

Спатифиллум, или как его еще называют в народе "женское счастье", является довольно популярным комнатным цветком. Растение имеет привлекательный внешний вид да еще, по народным поверьям, приносит в дом любви.

Чтобы это растение притягивало к вашему дому положительную энергетику, нужно его расположить в "правильном" месте.

Где в квартире должен стоять спатифиллум, чтобы он "призвал" любовь и счастье

Лучше всего, конечно, "женское счастье" будет расти на подоконнике. По фен шуй, оконные проемы считаются особыми "фильтрами", помогающими защитить жилье от проникновения отрицательной энергетики. Именно поэтому, если на подоконнике стоит спатифиллум, он защищает благополучие дома.

Однако, следует быть осторожными, если подоконник выходит на юг. Такое место не самое удачное, ведь это растение любит полутень, а потому может даже погибнуть из-за чрезмерного солнца.

Можно ли держать спатифиллум в спальне

Идеальным местом в доме для спатифиллума считается именно спальня. Даже есть поверье, если поставить горшок с этим растением рядом с кроватью, улучшится качество сна и укрепятся семейные связи.

Если же вы находитесь в поисках настоящей любви, тогда лучше ставить цветок в центре дома. Да, говорят эзотерики, вы скорее найдете свою вторую половинку.

Чтобы привлечь любовь и снова зажечь огонь страсти, размещайте спатифилум в юго-западном секторе квартиры. Добавить любовную энергию можно, если взять розовый горшок или подставку.

Мечтаете о детях? Тогда вам лучше ставить цветок в западной части дома. На этот раз лучше выбирать горшок серебристого или белого цвета.

А вот чтобы улучшить свое материальное положение, привлечь дополнительные источники дохода лучше выбрать юго-восточный сектор. Он отвечает за финансовое благосостояние.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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