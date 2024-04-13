Сделайте это, чтобы привлечь в свою жизнь деньги – народные приметы и поверья

Прежде всего, наши предки советовали всегда пересчитывать купюры перед тем, как положить их в кошельки. Считалось, что тогда деньгам "не будет счета".

Финансы не "придут" в заброшенный кошелек или рваный карман. Поэтому в древности верили, если в кармане дыра, то из нее будут "утекать" средства. Также существовало поверье, что к бедности ведет и пустой кошелек. Последнюю купюру или монету никогда не отдавали, а оставляли внутри, чтобы она приносила больше денег.

Чтобы в доме водились деньги, запрещалось выносить мусор после заката, а также пытались в это время суток не отдавать долги. Остальное советовали делать только утром. Чтобы дом не бросила "денежная удача" за любую подаренную вещь (котенка, щенка, растение) давали одну монету.

Чтобы привлечь в дом деньги не сметали крошки со стола ладонью. Наши предки приметили, что наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки наши предки.

Чужакам не давали взаймы хлеб или соль. Существовало поверье, что вместе с ними отдаете и финансовое везение. Чтобы долговое иго не затягивалось на долгие годы, никогда не давали взаймы средства в понедельник. Также не просили деньги в этот день.

Во время застолья на столе ни в коем случае нельзя оставлять пустые бутылки – это ведет к несчастью и нищете.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: