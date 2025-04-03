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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
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"Милан" и "Интер" не определили сильнейшего в первом матче полуфинала Кубка Италии (видео)

Ответный поединок между миланскими клубами состоится 23 апреля.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
"Милан" – "Интер"

"Милан" – "Интер" / © Associated Press

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан Сиро" в Милане завершился со счетом 1:1.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Сразу после перерыва "россонери" открыли счет – на 47-й минуте отличился Тэмми Абрахам.

"Нерадзурри" отыгрались на 67-й минуте благодаря точному удару Хакана Чалханоглу. Так что первая часть миланского дерби не определила победителя.

Обзор матча "Милан" – "Интер"

Ответный матч между клубами состоится 23 апреля на этом же стадионе.

Отметим, что в первом матче другого полуфинала Кубка Италии "Болонья" на выезде разгромила "Эмполи" (3:0) украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Дата публикации
Количество просмотров
25
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