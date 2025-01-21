Трамп предлагает ввести универсальную пошлину: что известно

Однако он считает, что США еще не готовы к такой инициативе.

Президент Дональд Трамп предложил ввести универсальные пошлины для всех, кто ведет бизнес в США, но отметил, что страна пока не готова к такому шагу.

Об этом сообщило издание Reuters.

Трамп заявил, что США может ввести его универсальную пошлину, потому что, по его мнению, другие страны пользуются преимуществами Америки.

"Вы вводите универсальный тариф для всех, кто ведет бизнес в Соединенных Штатах, потому что они приходят и воруют наше богатство, воруют наши рабочие места, воруют наши компании, наносят ущерб нашим компаниям. Поэтому вы вводите пошлины, чтобы удержать их от этого", – отметил президент США.

Напомним, эксперт сообщил, как приход Трампа к власти повлиял на фронт в Украине.

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