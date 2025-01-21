Трамп пропонує запровадити універсальне мито: що відомо

Однак, він вважає що США ще не готові до такої ініціативи.

Президент Дональд Трамп запропонував ввести універсальні мита для всіх, хто веде бізнес у США, але зазначив, що країна поки не готова до такого кроку.

Про це повідомило видання Reuters.

Трамп заявив, що США може запровадити його універсальне мито, бо, на його думку, інші країни користуються перевагами Америки.

"Ви вводите універсальний тариф для всіх, хто веде бізнес у Сполучених Штатах, тому що вони приходять і крадуть наше багатство, крадуть наші робочі місця, крадуть наші компанії, завдають шкоди нашим компаніям. Тож ви вводите мита, щоб утримати їх від цього", - зазначив президент США.

Нагадаємо, експерт повідомив, як прихід Трампа до влади вплинув на фронт в Україні.

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