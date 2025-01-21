Експерт повідомив, як прихід Трампа до влади вплинув на фронт в Україні

На фронті в Україні вже відчули прихід до влади новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Radio NV".

"Усі готуються до виконання тих обіцянок, які давав Трамп. Що треба скорочувати допомогу Україні. Під завісу Байден дав просто величезні пакети допомоги. Там було 500 ракет для систем ЗРК і пакети з артилерійськими снарядами. Це робилося для, щоб у Трампа не було таких потужних важелів. Аби він одночасно не зміг перекрити всю допомогу", - висловився Нарожний.

На тлі потенційної політичної невизначеності, на фронті зараз відбувається дозування техніки та снарядів Силами оборони України.

"Ми вже побачили цей наказ на три місяці зупинити всю міжнародну допомогу. Хоча тут незрозуміло, чи потрапляє під це Україна. З великою ймовірністю – ні. Але все одно, ми повинні готуватися, що в нас на певний час буде призупинення постачання зброї. Наразі фронт це відчуває. В останній місяць завдання Байдена було наповнити арсенали України для того, щоб ми могли протриматися весь час політичної невизначеності. Поки Трамп підніме слухавку та набере Путіна, поки він зрозуміє, що це глухий кут. Поки він зрозуміє, що треба зробити, розставить людей на позиції", – каже Нарожний.

Нагадаємо, Дональд Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові. За словами міністерки економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон, це викликає занепокоєння.

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