Трамп скасував "гендер" і дозволив лише дві статі

Трамп скасовує термін "гендер" та вводить обов’язкове використання терміну "стать" у документах, що видаються урядом.

Сполучені Штати Америки будуть визнавати лише дві статі — чоловічу та жіночу, і ці статі не підлягають зміні.

Про це йдеться в указі президента США Дональда Трампа, передає Reuters

Президент Дональд Трамп наказав, щоб документи, видані урядом США, використовували термін "стать" замість "гендер" та базувалися на незмінній біологічній класифікації людини як чоловіка або жінки. Це частина заходів, спрямованих на скасування політик, що підтримують расову рівність та захист прав ЛГБТК+ спільноти.

"Ми створимо суспільство, яке не розрізняє колір шкіри і базується на заслугах. З сьогоднішнього дня офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існують тільки дві статі: чоловіча та жіноча", - сказав він.

Дії Дональда Трампа щодо скасування політик у галузі різноманітності, рівності та інклюзивності, а також обмеження прав трансгендерів, збіглися з Днем Мартина Лютера Кінга-молодшого, присвяченим руху за громадянські права. Правозахисники пообіцяли захищати меншини та оскаржити плани Трампа, зокрема, президент Human Rights Campaign Келлі Робінсон заявила, що організація буде боротися з цими шкідливими змінами.

Нагадаємо, Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США 20 січня 2025 року.

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