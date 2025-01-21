Трамп отменил "гендер" и разрешил всего два пола

Соединенные Штаты Америки будут признавать только два пола — мужскую и женскую, и эти полы не подлежат изменению.

Об этом говорится в указе президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Президент Дональд Трамп приказал, чтобы документы, изданные правительством США, использовали термин "пол" вместо "гендер" и базировались на неизменной биологической классификации человека как мужчины или женщины. Это часть мер, направленных на отмену политик, поддерживающих расовое равенство и защиту прав ЛГБТК+ сообщества.

"Мы создадим общество, которое не различает цвет кожи и базируется на заслугах. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существуют только два пола: мужской и женский", — сказал он.

Действия Дональда Трампа по отмене политик в области разнообразия, равенства и инклюзивности, а также ограничения прав трансгендеров, совпали с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего, посвященным движению за гражданские права. Правозащитники пообещали защищать меньшинства и обжаловать планы Трампа, в частности президент Human Rights Campaign Келли Робинсон заявила, что организация будет бороться с этими вредными изменениями.

Напомним, Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США 20 января 2025 года.

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