Трамп вернул смертную казнь своим указом – АР

Президент США Доналд Трамп вернул смертную казнь своим указом.

Об этом сообщает Associated Press.

Документ обязывает обеспечить все штаты достаточным количеством смертельных инъекций.

"Указ Трампа, изданный лишь через несколько часов после того, как он вернулся в Белый дом, вынуждает Министерство юстиции не только требовать смертной казни в соответствующих федеральных случаях, но и способствовать сохранению смертной казни в штатах, которым трудно поддерживать достаточные запасы инъекционных смертельных препаратов", – отмечает AP.

Трамп приказал генеральному прокурору обращаться к федеральной юрисдикции и требовать смертной казни "независимо от других факторов", если дело касается убийства сотрудника правоохранительных органов или преступлений, повлекших смертную казнь, "совершенных иностранцем, незаконно находящимся в этой стране". Он также поручает генеральному прокурору попытаться отменить прецеденты Верховного суда, "ограничивающие полномочия государственных и федеральных правительств применять смертную казнь".

"Важнейшая обязанность правительства состоит в том, чтобы защитить своих граждан от отвратительных действий, и моя администрация не потерпит попыток поставить в тупик и отменить законы, санкционирующие смертную казнь против тех, кто совершает ужасные акты насилия против американских граждан", – говорится в указе Трампа.

Следует отметить, что смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах. Однако, в восьми штатах на нее были наложены разного рода моратории. В федеральном законодательстве на смертную казнь действует мораторий с 2021 года. В законодательстве Вооруженных сил США также предусмотрена казнь, но последняя была совершена в 1961 году.

Напомним, ранее Евросоюз осудил США за применение смертной казни с использованием азота.