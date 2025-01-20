Дональд Трамп заявил, что в США прекратят "государственную цензуру" и пообещал вернуть в страну свободу слова.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подписать ряд указов уже в первый день на своем посту, что станет "революцией здравого смысла".
Об этом он заявил во время своей инаугурационной речи.
Дональд Трамп заявил, что в США прекратят "государственную цензуру" и пообещал вернуть в страну свободу слова.
А также Дональд Трамп объявил, что отныне в Америке есть только два пола – мужской и женский.
"С сегодняшнего дня, и это будет официальная политика нашей страны, которая есть только два пола, – женская и мужская. В Соединенных Штатах только два пола", – заявил он.
Ранее Трамп пообещал "остановить трансгендерное безумие" в первый же день своего президентства, поскольку республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом.
Напомним, Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США 20 января 2025 года.
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