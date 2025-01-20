Дональд Трамп заявив, що у США припинять "державну цензуру" та пообіцяв повернути до країни свободу слова.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує підписати низку указів уже першого дня на своїй посаді, що стане "революцією здорового глузду".

Про це він заявив під час своєї інавгураційної промови.

Дональд Трамп заявив, що у США припинять "державну цензуру" та пообіцяв повернути до країни свободу слова.

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А також Дональд Трамп оголосив, що віднині в Америці є лише дві статі — чоловіча та жіноча.

"Від сьогодні, і це буде офіційна політика нашої країни, що є тільки дві статі, – жіноча і чоловіча. У Сполучених Штатах тільки дві статі", – заявив він.

Раніше Трамп пообіцяв “зупинити трансгендерне божевілля” у перший же день свого президентства, оскільки республіканці контролюватимуть обидві палати Конгресу та Білий дім.

Нагадаємо, Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США 20 січня 2025 року.

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