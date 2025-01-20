Трамп зробив заяву про закінчення воєн під час інавгураційної промови

Трамп пообіцяв закнічити війни, але не згадав про Україну.
Новий, 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові не сказав жодного слова про Україну. Проте запевнив, що "зупинить всі війни".
"Як і в 2017 році, ми знову створимо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найголовніше, війнами, у які ми ніколи не беремо участь", – сказав новий очільник Білого дому.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.
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НАЖИВО! ІНАВГУРАЦІЯ ТА ПЕРША ПРОМОВА ТРАМПА