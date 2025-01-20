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Трамп зробив заяву про закінчення воєн під час інавгураційної промови

Трамп зробив заяву про закінчення воєн під час інавгураційної промови

Президент Дональд Трамп (у центрі), його дружина Меланія, їхній син Беррон та віце-президент Джей Ді Венс після прийняття присяги / Фото: Associated Press

Трамп пообіцяв закнічити війни, але не згадав про Україну.

Новий, 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові не сказав жодного слова про Україну. Проте запевнив, що "зупинить всі війни".

"Як і в 2017 році, ми знову створимо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найголовніше, війнами, у які ми ніколи не беремо участь", – сказав новий очільник Білого дому.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

НАЖИВО! ІНАВГУРАЦІЯ ТА ПЕРША ПРОМОВА ТРАМПА 

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