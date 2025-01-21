Эксперт сообщил, как приход Трампа к власти повлиял на фронт в Украине

На фронте в Украине уже ощутили приход к власти новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV".

"Все готовятся к выполнению тех обещаний, которые давал Трамп. Что нужно сокращать помощь Украине. Под занавес Байден дал просто огромные пакеты помощи. Там было 500 ракет для систем ЗРК и пакеты с артиллерийскими снарядами. Это делалось для того, чтобы у Трампа не было таких мощных рычагов. Чтобы он одновременно не смог перекрыть всю помощь", — высказался Нарожный.

На фоне потенциальной политической неопределенности на фронте сейчас происходит дозировка техники и снарядов Силами обороны Украины.

"Мы уже увидели этот приказ на три месяца остановить всю международную помощь. Хотя здесь непонятно, попадает ли под это Украина. С большой вероятностью – нет. Но все равно, мы должны готовиться, что у нас на время будет приостановка поставок оружия. Сейчас фронт это ощущает. В последний месяц задача Байдена была наполнить арсеналы Украины для того, чтобы мы могли продержаться все время политической неопределенности. Пока Трамп поднимет трубку и наберет Путина, пока он поймет, что это тупик.

Напомним, Дональд Трамп не упомянул об Украине в инаугурационной речи. По словам министерки экономики и финансов Швеции Элизабет Свантессон, это вызывает беспокойство.

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