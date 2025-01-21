Агрономы рассказали, действительно ли мульча так полезна: когда ее лучше не использовать

Мульчирование – это полезный способ ухода за садом, однако он имеет некоторые недостатки. Чтобы их избежать, важно учитывать несколько ключевых аспектов этого метода выращивания растений.

Оно помогает удерживать влагу в почве, уменьшает рост сорняков и улучшает структуру земли. Однако этот метод имеет и свои недостатки, о которых иногда мало говорят. или огороде, следует ознакомиться с возможными рисками.

Во-первых, мульча может привлекать вредителей. Например, органическая мульча, такая как солома или древесная кора, создает благоприятную среду для мышей или некоторых видов насекомых. что может нарушить естественный баланс на участке.

Во-вторых, неправильное использование мульчи может влиять на воздухообмен в почве. Если слой мульчи слишком толстый или уложенный без надлежащей техники, почва становится плохо аэрированной. мульчу в умеренном слое и соблюдать рекомендации по ее использованию.

Некоторые виды мульчи могут влиять на кислотность почвы. Например, использование мульчи из хвойных деревьев часто повышает кислотность, что может создать неблагоприятные условия для растений, требующих нейтральной или щелочной среды. Поэтому важно периодически измерять уровень pH почвы и при необходимости корректировать его чтобы избежать негативного воздействия на растения.

Еще один важный момент – регулярное обновление мульчи. Особенно это касается органических материалов, которые со временем разлагаются и теряют свои полезные свойства. толщину слоя мульчи и учитывать особенности вашего грунта для достижения наилучших результатов.

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