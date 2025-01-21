Какой будет погода в Украине 22 января: прогноз синоптика

В Киеве 2 января ожидается облачная погода, а во второй половине дня и вечером — дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, порывистый. Ночью около нуля, днем +2, +3 градуса.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

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В Украине в целом температура воздуха будет завтра +1+4 градуса, на юге +3+7 градусов, в восточной части от 1 мороза до 2 градусов тепла.

"Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. Восточные области воздержатся от осадков", — отметила Диденко.

Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 метров в секунду.

"С 24 января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов", — подытожила синоптикиня.

Ранее стало известно, почему зимы в Украине стали теплыми и куда подевался снег.

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