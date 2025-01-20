Прогноз погоды в Украине на неделю: где будет +11

Прогноз погоды на неделю обещает нетипичное для января тепло. Аномально высокая температура будет наблюдаться в большинстве регионов, особенно на юге и западе.

Об этом сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

Из-за нетипичного для января тепла до +3…+6 погодные условия будут больше соответствовать ноябрю или марту.

Погода в понедельник

В первый день недели Украина находится под влиянием области высокого давления, поэтому осадки не предвидятся. Скорость ветра на западе не будет превышать 3-8 м/с, на востоке — 5-10. …+7, теплее всего сегодня в южных областях и на Прикарпатье до +8…+9.

Погода во вторник

На 21 января Игорь Кибальчич также прогнозирует тепло, ночью и утром может спуститься туман.

Погода в среду

В середине рабочей недели погодная аномалия в Украине будет продолжаться, температура воздуха будет оставаться в пределах -2…+3 ночью и +2…+7 днем, в Одесской области и Крыму — до +9. Небо периодически будут закрывать облака.

Погода в четверг

В четверг будет преимущественно сухо, осадки местами возможны в Крыму. Ветер успокоится до 3-8 м/с.

Погода в пятницу

Конец рабочей недели принесет небольшие осадки с мокрым снегом в Крым, Полесье и Закарпатье. Местами ожидается туман.

Погода в субботу

В первый выходной, по прогнозу погоды на неделю, ожидаются дожди в западных регионах и на Крымском полуострове, в остальных областях — сухо.

Погода в воскресенье

В последний день недели метеоролог также обещает сухую погоду без осадков. В южных и западных областях — до +9…+11.

Ранее сообщалось, что уже с 19 января следует ожидать 10-градусные морозы.

Читайте также: