Пленный разведчик из КНДР рассказал, как воевал за россиян (видео)

По словам пленного, он не знал, против кого в России воюют северные корейцы.

Пленный военный из Северной Кореи рассказал о своей службе на родине и об участии в боевых действиях на территории России.

Соответствующее видео с допросом бойца опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Пленный северокореец сказал, что в КНДР служил в разведке.

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"Обычно после окончания школы все мужчины идут служить. Я тоже после окончания школы поступил в армию в разведывательное отделение и был там всю мою службу. Мне тогда было 17 лет", – рассказал военный.

По словам пленного, он не знал о том, что будет воевать в России, и против кого воюют северные корейцы.

"Я сам не знал до того, как приехал в Россию, что я буду воевать здесь. Я не знал, против кого даже мы воюем", – сказал северокорейский разведчик.

Он добавил, что среди солдат КНДР с 3 января было очень много пострадавших в бою.

Зеленский опубликовал новый допрос бойца из КНДР

Напомним, ранее во время допроса другой военнопленный северный кореец заверил, что до момента допроса не знал, что находится в Украине и что воевал с украинцами. Боец утверждал, что их везли "на учения".

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