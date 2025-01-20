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Пленный разведчик из КНДР рассказал, как воевал за россиян (видео)

Пленный разведчик из КНДР рассказал, как воевал за россиян (видео)

Пленный северокорейский военный/Скриншот с видео

По словам пленного, он не знал, против кого в России воюют северные корейцы.

Пленный военный из Северной Кореи рассказал о своей службе на родине и об участии в боевых действиях на территории России.

Соответствующее видео с допросом бойца опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Пленный северокореец сказал, что в КНДР служил в разведке.

"Обычно после окончания школы все мужчины идут служить. Я тоже после окончания школы поступил в армию в разведывательное отделение и был там всю мою службу. Мне тогда было 17 лет", – рассказал военный.

По словам пленного, он не знал о том, что будет воевать в России, и против кого воюют северные корейцы.

"Я сам не знал до того, как приехал в Россию, что я буду воевать здесь. Я не знал, против кого даже мы воюем", – сказал северокорейский разведчик.

Он добавил, что среди солдат КНДР с 3 января было очень много пострадавших в бою.

Зеленский опубликовал новый допрос бойца из КНДР

Зеленский опубликовал новый допрос бойца из КНДР

Напомним, ранее во время допроса другой военнопленный северный кореец заверил, что до момента допроса не знал, что находится в Украине и что воевал с украинцами. Боец утверждал, что их везли "на учения".

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