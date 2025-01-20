Инаугурация Трампа: где и когда смотреть

Официальные мероприятия будут проходить 20 января в Вашингтоне в течение всего дня.

Церемония инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента США назначена на понедельник 20 января 2025 года.

Где и когда будут транслировать историческое возвращение Трампа в Белый дом, рассказывает ТСН.ua.

Когда состоится инаугурация

Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США 20 января 2025 года в 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по киевскому времени).

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Официальные мероприятия будут проходить в Вашингтоне в течение всего дня. День инаугурации включает в себя официальную церемонию присяги, а также музыкальные выступления, праздничный парад и ряд официальных балов.

Трамп примет присягу вместе с избранным вице-президентом Джей Ди Венсом.

Где смотреть инаугурацию

Посмотреть церемонию 20 января можно онлайн в трансляции телеканалов, медиа и на официальных страницах Белого дома.

В прямом эфире инаугурацию Трампа покажут каналы ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS.

Агентства новостей и другие медиа будут транслировать событие на своих страницах и YouTube-каналах.

В частности, "Голос Америки" покажет инаугурацию на своем YouTube-канале с комментариями на украинском. Начало трансляции – в 17:30 по киевскому времени.

Просмотр церемонии онлайн будет доступен на сайте Белого дома и его официальных каналах в YouTube и соцсети X.

Почему инаугурация состоится именно 20 января

Еще в начале ноября прошлого года стало известно, что Дональд Трамп выиграл очередные выборы президента США. Однако согласно американскому законодательству и особенностям избирательной системы, вступление нового лидера в должность происходит лишь через несколько месяцев после подведения итогов голосования. Это обеспечивает плавный переход властей между администрациями.

В 20-й поправке к Конституции Штатов говорится, что срок полномочий президента и вице-президента истекает в полдень 20 января каждого четырехлетнего периода. С этого времени начинается правление их преемников.

Основные события церемонии

Как сообщал ТСН.ua, место инаугурации президента США впервые с 1985 года сменили. Из-за сильного мороза церемония пройдет в ротонде Капитолия вместо западной лестницы здания. Зрителей разместят на арене Capital One, где также пройдет президентский парад.

События 20 января будут проходить в течение всего дня по следующему расписанию:

утреннее богослужение в церкви святого Иоанна напротив Белого дома;

чаепитие в Белом доме 46-го и 47-го президентов с супругами;

приезд в Капитолий и присягу вице-президента и президента — 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву);

инаугурационная речь президента;

прощание с 46-м президентом Байденом и вице-президентом Гаррис;

инаугурационный обед в скульптурном зале Капитолия;

военный парад;

церемония подписания первых президентских указов в Овальном кабинете в Белом доме;

инаугурационные баллы вечером.

Кого пригласили

Среди приглашенных на инаугурацию Трампа – бывшие лидеры Штатов Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама и 46 президент Джо Байден с супругой, члены Конгресса и судьи Верховного суда, высокопоставленные военные, почетные гости и спонсоры.

В частности, церемонию посетят предприниматели-миллиардеры Илон Маск (Tesla, SpaceX), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Шоу Цзы Чу (TikTok), Сундар Пичаи (Google).

Присутствуют и мировые лидеры, в частности президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Вместо приглашенного Трампом лидера Китая Си Цзиньпина приедет вице-президент Хань Чжэн.

Кто будет выступать

На церемонии выступят кантри-звезда Кэри Андервуд, легендарная диско-группа Village People и оперный певец Кристофер Маччио.

Напомним, инаугурация Трампа спровоцировала многотысячные протесты в Вашингтоне.

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