Якою буде погода в Україні 22 січня: прогноз синоптикині

Невдовзі температура повітря підвищиться.
В Києві 22 січня очікується хмарна погода, у другій половині дня та ввечері – дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, рвучкий. Вночі близько нуля, вдень +2+3 градуси.
Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.
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В Україні загалом температура повітря завтра становитиме +1+4 градуси, на півдні +3+7 градусів, у східній частині від 1 морозу до 2 градусів тепла.
"Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, в центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів", – зазначила Діденко.
Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15-20 метрів за секунду.
"З 24 січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів", – підсумувала синоптикиня.
Раніше стало відомо, чому зими в Україні стали теплими та куди подівся сніг.
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