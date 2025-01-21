Якою буде погода в Україні 22 січня: прогноз синоптикині

В Києві 22 січня очікується хмарна погода, у другій половині дня та ввечері – дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, рвучкий. Вночі близько нуля, вдень +2+3 градуси.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

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В Україні загалом температура повітря завтра становитиме +1+4 градуси, на півдні +3+7 градусів, у східній частині від 1 морозу до 2 градусів тепла.

"Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, в центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів", – зазначила Діденко.

Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15-20 метрів за секунду.

"З 24 січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів", – підсумувала синоптикиня.

Раніше стало відомо, чому зими в Україні стали теплими та куди подівся сніг.

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