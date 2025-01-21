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Зеленський прибув до Давоса на Всесвітній економічний форум

Зеленський прибув до Давоса на Всесвітній економічний форум

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський представить Україну на ювілейному Всесвітньому економічному форумі.

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Швейцарії для участі в ювілейному 55-му Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі.

Про це повідомив прессекретар голови держави Сергій Никифоров.

За його словами, Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі – це станеться о 15:30 за Києвом.

У програмі передбачені двосторонні переговори з лідерами країн з різних регіонів світу, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії, зустрічі з представниками великого бізнесу та інші заходи.

Український дім буде працювати з 20 по 23 січня, проводячи панельні дискусії в рамках форуму.

Президент США Дональд Трамп не братиме участі у Всесвітньому економічному форумі фізично, але приєднається онлайн і виступить з промовою 23 січня.

20 січня в Давосі розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ), тема якого цього року – "Співпраця заради інтелектуальної епохи". Під час форуму обговорюватимуть питання, пов'язані з геоекономічною нестабільністю, штучним інтелектом, сталим розвитком і охороною навколишнього середовища. Очікується, що в заході візьмуть участь близько 3 000 лідерів з понад 130 країн, зокрема 60 президентів і прем'єрів.

Раніше у Давосі офіційно анонсували візит президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Швейцарія, відома своєю позицією нейтралітету щодо будь-яких військових конфліктів, підтримує українську "Формулу миру" й готова стати медіатором.

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