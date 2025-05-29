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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Глава МИД Германии после встречи с Рубио обратился к Путину: детали

Немецкий министр после встречи с Рубио советует Путину готовиться к новым санкциям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Иоганн Вадефул и Марк Рубио.

Иоганн Вадефул и Марк Рубио. / © Associated Press

Украина готова к прекращению войны, но Россия под руководством "фюрера" Владимира Путина - нет.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул, сообщает Sueddeutsche Zeitung .

Заметим, что глава МИД ФРГ находился с визитом в США, где встретился с государственным секретарем Марком Рубио.

"Поэтому сегодня мы договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец-то сел за стол переговоров", – сообщил Вадефул.

Он пересказал слова Рубио, согласно которым "в случае дальнейшего отказа Путина будут приняты меры" и российскому лидеру "следует быть готовым к этому".

Напомним, ранее в Госдепе США дали неожиданный совет Москве . Предмет Темми Брюс отмечает: РФ может показать свою заинтересованность в мирном процессе, если будет больше думать о том, что могут сделать для "остановки кровопролития" в Украине, а не анализировали заявления из США.

Заметим, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России после ряда новых массированных ударов россиян по Украине.

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