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Глава МИД Германии после встречи с Рубио обратился к Путину: детали
Немецкий министр после встречи с Рубио советует Путину готовиться к новым санкциям.
Украина готова к прекращению войны, но Россия под руководством "фюрера" Владимира Путина - нет.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул, сообщает Sueddeutsche Zeitung .
Заметим, что глава МИД ФРГ находился с визитом в США, где встретился с государственным секретарем Марком Рубио.
"Поэтому сегодня мы договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец-то сел за стол переговоров", – сообщил Вадефул.
Он пересказал слова Рубио, согласно которым "в случае дальнейшего отказа Путина будут приняты меры" и российскому лидеру "следует быть готовым к этому".
Напомним, ранее в Госдепе США дали неожиданный совет Москве . Предмет Темми Брюс отмечает: РФ может показать свою заинтересованность в мирном процессе, если будет больше думать о том, что могут сделать для "остановки кровопролития" в Украине, а не анализировали заявления из США.
Заметим, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России после ряда новых массированных ударов россиян по Украине.