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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ у війні проти України перевалили за 980 тисяч осіб

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 29 травня склали 984 940 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1050 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 984 940 (+1050) осіб

  • танків — 10864

  • бойових броньованих машин — 22645 (+1)

  • артилерійських систем — 28386 (+31)

  • РСЗВ — 1397

  • засоби ППО — 1171

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37999 (+81)

  • крилаті ракети — 3265

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50015 (+56)

  • спеціальна техніка — 3902

Нагадаємо, спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.

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