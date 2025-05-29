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- Війна
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Втрати РФ у війні проти України перевалили за 980 тисяч осіб
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 29 травня склали 984 940 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1050 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 984 940 (+1050) осіб
танків — 10864
бойових броньованих машин — 22645 (+1)
артилерійських систем — 28386 (+31)
РСЗВ — 1397
засоби ППО — 1171
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37999 (+81)
крилаті ракети — 3265
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 50015 (+56)
спеціальна техніка — 3902
Нагадаємо, спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.