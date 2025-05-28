Зеленский спрогнозировал дату завершения войны

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в июне 2026-го " войны уже не будет".

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что Кремль в дальнейшем праётся воевать. Впрочем, есть анализ многих разысканий, разных стран, анализирующая аналитика, в каком состоянии может быть экономика РФ.

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"Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от принятых. Считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, возможно, дефицит бюджета не будет катастрофичен для экономики РФ. Ведь она в “большинстве своем теневая, сложно анализ делать то, что в тени”.

"Я не думаю, что нам всем известны все детали. Но это будет. Считаем, что самый главный вызов – это растущий ВПК. Мы видим, что он не сможет расти в следующем году. Он будет уменьшаться, будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", - добавил президент.

Напомним, во время разговора с журналистами Зеленский объяснил, почему мира до сих пор нет. По его словам, Украина готова к переговорам, однако Россия пока не демонстрирует желание прекратить войну.

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В Кремле не первый день нагло врут о готовности прекратить огонь и называют противников мира в Украине. В Москве заявляют, что поведение стран Европы "не способствует урегулированию".

Более того, в российском МИДе говорят, мол, РФ готовит меморандум о войне в Украине. По ее словам, этот документ будет содержать важный термин - "собственные принципы урегулирования" конфликта.

Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 131 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!