Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине

Мобилизация. / © ТСН.ua

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Пока темпы мобилизации в Украине не изменились. Они не отличаются от тех, что были полгода назад.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 27 мая.

"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что они там делают", - подчеркнул глава государства.

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По словам Зеленского, слышал в докладе начальника Генштаба Андрея Гнатова на Ставке и командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатова, что они "двигаются в своем плане".

Мобилизация в Украине: последние новости

6 мая Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок призыва граждан во время мобилизации. Обновленные правила касаются фиксации повесток в реестре, сроков отсрочки, медицинского осмотра и других аспектов мобилизационного процесса.

Между тем, некоторым украинцам грозит потеря бронирования от мобилизации после 28 мая. Предприятия со статусом критически важных должны представить Минэкономики перечень документов и пройти проверку. При потере статуса военнообязанные работники теряют свое бронирование и могут быть мобилизованы.

Заметим, что у Резерв+ появились новые типы отсрочок: для людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также для семей, где жена или муж – военные и у них есть ребенок до 18 лет.

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Напомним, в Украине продлено военное положение до 6 августа 2025г. Верховная Рада приняла решение 16 апреля.

Дата публикации 12:02, 06.05.25 Количество просмотров 850 Житомирський ТЦК придумал еще один способ мобиллизации