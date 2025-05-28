Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні

Мобілізація. / © ТСН.ua

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Наразі темпи мобілізації в Україні не змінилися. Вони не відрізняються від тих, що були пів рок тому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня.

"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - наголосив глава держави.

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За словами Зеленського, чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова на Ставці і командувача Сухопутних військ Михайла Драпатова, що вони "рухаються у своєму плані".

Мобілізація в Україні: останні новини

6 травня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку призову громадян під час мобілізації. Оновлені правила стосуються фіксації повісток у реєстрі, термінів відстрочок, медичного огляду та інших аспектів мобілізаційного процесу.

Тим часом деяким українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації після 28 травня. Підприємства зі статусом критично важливих мають подати до Мінекономіки перелік документів і пройти перевірку. В разі втрати статусу військовозобов’язані працівники втрачають своє бронювання та можуть бути мобілізовані.

Зауважимо, що у Резерв+ з’явилися нові типи відстрочок: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.

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Нагадаємо, в Україні подовжено воєнний стан до 6 серпня 2025 року. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення 16 квітня.

Дата публікації 12:02, 06.05.25 Кількість переглядів 853 Житомирський ТЦК вигадав нові методи грубої мобілізації