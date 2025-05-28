Світовий океан “гасне”: вчені попереджають про нову екологічну кризу

Світовий океан. / © Архів

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За останні два десятиліття понад 75 мільйонів квадратних кілометрів Світового океану стали темнішими. Такі зміни, як з’ясували науковці, можуть становити серйозну загрозу для виживання морських організмів.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Global Change Biology, на яке посилається ресурс PHYS.org.

Океан, що покриває більш ніж половину земної поверхні, є домом для безлічі морських видів. Проте потемніння його вод — тобто зменшення прозорості та здатності до пропускання світла — знижує глибину так званої фотічної зони, де зосереджено близько 90% усіх форм морського життя. Саме сонячне і місячне світло визначають багато аспектів їхньої екології — від орієнтації в просторі до репродуктивної поведінки.

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Команда дослідників із Університету Плімута та Плімутської морської лабораторії провела аналіз супутникових знімків і чисельне моделювання, аби оцінити щорічні зміни глибини фотічної зони по всьому океану. Виявилось, що з 2003 по 2022 рік приблизно 21% акваторії, включаючи як прибережні ділянки, так і відкриті води, стали менш прозорими. У понад 32 мільйонах квадратних кілометрів — це площа, яка майже дорівнює розміру Африки — глибина фотічної зони скоротилася більш ніж на 50 метрів, а в деяких регіонах — і на понад 100 метрів.

Хоча темніша вода домінує, дані також показали, що близько 10% океану навпаки стали світлішими за останні 20 років, що також може мати значні наслідки. Вплив цих змін ще повністю не вивчений, але вчені попереджають: вони можуть докорінно змінити життя у світових океанах.

На думку авторів дослідження, потемніння вод у прибережних зонах спричинене, ймовірно, збільшенням стоків добрив і органічних речовин із суші, зокрема через зростання кількості опадів та сільськогосподарську діяльність. У відкритому океані причинами можуть бути зміни у динаміці цвітіння водоростей, а також коливання температури поверхні, що впливають на проникнення світла у верхні шари води.

Як зазначив співавтор дослідження, доцент кафедри охорони морського довкілля Томас Девіс, раніше вже фіксували зміну кольору океану, можливо пов’язану з планктоном. Однак нові дані свідчать про широкомасштабне потемніння, яке скорочує простір для організмів, що залежать від світла. За його словами, навіть зменшення глибини фотічної зони на 50 метрів змушує цих істот підніматися ближче до поверхні, що призводить до конкуренції за ресурси і може спричинити збої в усій екосистемі.

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Другий співавтор, професор Тім Сміт із Плімутської морської лабораторії, підкреслив, що океан значно динамічніший, ніж вважалося раніше: рівень освітлення в його товщі змінюється навіть протягом однієї доби. І види, поведінка яких прив’язана до світла, можуть надзвичайно гостро реагувати на такі зміни.

Дослідження базується на аналізі супутникових знімків NASA з місії Ocean Color Web, які поділяють поверхню океану на пікселі розміром 9 км. За допомогою спеціальних алгоритмів визначали, як змінювалася прозорість води в кожному з них. Також враховувалися моделі денного та місячного світлового випромінювання, аби оцінити, як це впливає на життя вночі й удень. Виявилося, що зміни вдень набагато помітніші, але й нічні коливання мають істотне екологічне значення.

Особливо помітне потемніння зафіксували у верхній частині Гольфстріму, навколо Арктики та Антарктики — регіонів, які вже зазнають найбільших змін через кліматичні зрушення.