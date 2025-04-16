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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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534
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1 хв

В Україні подовжено воєнний стан

До 6 серпня цього року буде діяти військовий стан.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ

Верховна Рада України проголосувала за чергове продовження воєнного стану у країні ще на 90 днів — до 6 серпня 2025 року.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання парламенту, трансляція якого відбувалась у прямому ефірі.

Згідно з офіційними даними, «за» проголосували 357 народних депутатів, один — був проти. Рішення набуло чинності з моменту його підтримки більшістю голосів.

Перше впровадження військового стану було запроваджений 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що Військовий стан — це особливий правовий режим, який запроваджується у разі збройної агресії чи загрози нападу. Він передбачає тимчасові обмеження прав і свобод громадян, посилення повноважень військових, заборону виборів, мітингів, зміну роботи ЗМІ, можливу мобілізацію та інші заходи для захисту країни.

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