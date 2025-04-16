В Украине продлено военное положение

ВСУ

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Верховная Рада Украины проголосовала за очередное продление военного положения в стране еще на 90 дней — до 6 августа 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании парламента, трансляция которого проходила в прямом эфире.

Согласно официальным данным, за проголосовали 357 народных депутатов, один — был против. Решение вступило в силу с его поддержки большинством голосов.

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Первое внедрение военного положения было введено 24 февраля 2022 г. после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Он предусматривает временные ограничения прав и свобод граждан, усиление полномочий военных, запрещение выборов, митингов, смену работы СМИ, возможную мобилизацию и другие меры по защите страны.