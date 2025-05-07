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Новые правила мобилизации: что изменилось с 6 мая
Кабинет министров Украины принял ряд изменений, которые повлияют на процесс мобилизации. Теперь будут действовать новые правила по повесткам, отсрочкам и медосмотру.
Кабинет министров Украины 6 мая принял изменения в порядок призыва граждан во время мобилизации.
Обновленные правила касаются фиксации повесток в реестре, сроков отсрочки, медицинского осмотра и других аспектов мобилизационного процесса.
Что нужно знать о нововведениях — читайте в материале ТСН.ua.
Что предусматривают изменения
Обновленные правила мобилизации предусматривают корректировку порядка действий в случае введения особого периода. Новые положения должны способствовать более четкой и организованной мобилизации в условиях войны.
Среди основных изменений:
в реестре «Оберіг» будет фиксироваться получение военнообязанным или резервистом повестки на бланке;
обновленные сроки подачи документов на отсрочку для некоторых категорий;
уточнено, какие документы нужны для отсрочки, например, для тех, у кого на содержании трое или более детей до 18 лет.
Также отныне четко определено, в каких случаях военнообязанных не направляют на медицинский осмотр для оценки пригодности к службе.
Направление на ВВК
Согласно новым правилам для тех, кто не проходил медкомиссию или у кого завершился срок действия медицинского заключения, предусмотрено повторное направление на военно-врачебную комиссию.
Кроме того, направления на медосмотр будут формироваться в электронной форме через Единый государственный реестр.
Адвокат Анна Ткаченко разъяснила, в каких случаях военнообязанным следует проходить ВВК согласно обновленным правилам.
Если военнообязанный подал заявление на отсрочку в ТЦК (или СБУ, разведку), его не будут отправлять на медкомиссию, чтобы определить, пригоден ли он к службе.
Но это не касается тех, кого ранее признали ограниченно пригодными или временно непригодными (на 6–12 месяцев) и у них истек срок действия этого заключения ВВК. Исключение также составляют люди с инвалидностью.
Те военнообязанные, у кого еще действует отсрочка, также не идут на медосмотр. Но есть исключения:
если человек идет служить по контракту,
если человека ранее признали ограниченно пригодным и он не проходил повторный осмотр (кроме людей с инвалидностью),
если человек сам захотел пройти медосмотр.
На ВВК направляют тех, кто вообще не проходил медосмотр, у кого закончился срок действия решения о пригодности или кого признали ограниченно пригодным и он не проходил повторный осмотр (кроме людей с инвалидностью).
Продолжение отсрочек
Согласно обновленному порядку автоматического продления отсрочек нет, рассказала адвокат Дарья Тарасенко.
Она отметила, что отсрочки от мобилизации, которые люди оформляют через приложение «Резерв+», будут продолжаться автоматически каждый раз, когда продолжается общая мобилизация, как это работает сейчас.
Кроме того, Тарасенко подчеркнула, что есть важный момент по отсрочкам, которые дает специальная комиссия в ТЦК: если вам дали отсрочку решением комиссии (согласно определенным пунктам закона) и срок мобилизации продлевается, то ваша отсрочка также будет автоматически продлена ТЦК.
Военнообязанным не нужно будет снова подавать те же документы, которые уже были предоставлены для оформления этой отсрочки, если у граждана все еще есть законные основания для нее.
По словам адвоката, продление отсрочки состоится так: ТЦК просто внесет новую дату окончания вашей отсрочки в электронный реестр военнообязанных. Решение комиссии для этого не нужно.
Дарья Тарасенко отмечает главное, что стоит знать об изменениях в отсрочках:
не нужно постоянно подавать одни и те же документы для продления отсрочки;
отсрочку продолжает сам ТЦК, а не комиссия;
продолжение оформляется записью в электронном реестре.
Также адвокат советует военнообязанным подавать заявление с просьбой продлить ранее предоставленную отсрочку, к заявлению прикладывать только копию военно-учетного документа, при наличии — также справку о предварительно предоставленной отсрочке. В частности, такое заявление можно отправить по почте.
Отсрочки для многодетных родителей и опекунов
В соответствии с изменениями в постановление КМУ №560 также изменены требования для отсрочки по уходу за родителями и для лиц, имеющих троих и более детей до 18 лет.
Дарья Тарасенко отмечает, что теперь все, кто подают заявление для оформления отсрочки по п. 9 (по уходу), должны подать также акт установления факта осуществления ухода или справку о получении компенсации за уход.
Как отмечает юрист, предыдущая редакция постановления предусматривала, что такие документы представляются только в случаях, если отсрочку оформляет зять по уходу за тещей/тестем.
«Право на отсрочку есть не у того сына, у которого есть мать, которая нуждается в постоянном уходе. Право на отсрочку есть у того сына, у которого есть мать, которая нуждается в постоянном уходе, и уход за ней осуществляет», — отметила Тарасенко.
Относительно перечня документов, подтверждающих право на отсрочку для родителей троих и более детей, военнообязанные должны предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием родителей и один из следующих документов:
свидетельство о браке с матерью/отцом детей;
решение суда о расторжении брака + место жительства детей;
решение органа опеки и попечительства о проживании детей;
письменный договор между родителями о проживании детей;
иное решение суда или документы об отсутствии другого родителя;
справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов (не позднее 5 дней до подачи заявления).
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