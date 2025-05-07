Новые правила мобилизации: что изменилось с 6 мая

В Украине изменились правила мобилизации / © ТСН.ua

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Кабинет министров Украины 6 мая принял изменения в порядок призыва граждан во время мобилизации.

Обновленные правила касаются фиксации повесток в реестре, сроков отсрочки, медицинского осмотра и других аспектов мобилизационного процесса.

Что нужно знать о нововведениях — читайте в материале ТСН.ua.

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Что предусматривают изменения

Обновленные правила мобилизации предусматривают корректировку порядка действий в случае введения особого периода. Новые положения должны способствовать более четкой и организованной мобилизации в условиях войны.

Среди основных изменений:

в реестре «Оберіг» будет фиксироваться получение военнообязанным или резервистом повестки на бланке;

обновленные сроки подачи документов на отсрочку для некоторых категорий;

уточнено, какие документы нужны для отсрочки, например, для тех, у кого на содержании трое или более детей до 18 лет.

Также отныне четко определено, в каких случаях военнообязанных не направляют на медицинский осмотр для оценки пригодности к службе.

Направление на ВВК

Согласно новым правилам для тех, кто не проходил медкомиссию или у кого завершился срок действия медицинского заключения, предусмотрено повторное направление на военно-врачебную комиссию.

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Кроме того, направления на медосмотр будут формироваться в электронной форме через Единый государственный реестр.

Адвокат Анна Ткаченко разъяснила, в каких случаях военнообязанным следует проходить ВВК согласно обновленным правилам.

Если военнообязанный подал заявление на отсрочку в ТЦК (или СБУ, разведку), его не будут отправлять на медкомиссию, чтобы определить, пригоден ли он к службе.

Но это не касается тех, кого ранее признали ограниченно пригодными или временно непригодными (на 6–12 месяцев) и у них истек срок действия этого заключения ВВК. Исключение также составляют люди с инвалидностью.

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Те военнообязанные, у кого еще действует отсрочка, также не идут на медосмотр. Но есть исключения:

если человек идет служить по контракту,

если человека ранее признали ограниченно пригодным и он не проходил повторный осмотр (кроме людей с инвалидностью),

если человек сам захотел пройти медосмотр.

На ВВК направляют тех, кто вообще не проходил медосмотр, у кого закончился срок действия решения о пригодности или кого признали ограниченно пригодным и он не проходил повторный осмотр (кроме людей с инвалидностью).

Продолжение отсрочек

Согласно обновленному порядку автоматического продления отсрочек нет, рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Она отметила, что отсрочки от мобилизации, которые люди оформляют через приложение «Резерв+», будут продолжаться автоматически каждый раз, когда продолжается общая мобилизация, как это работает сейчас.

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Кроме того, Тарасенко подчеркнула, что есть важный момент по отсрочкам, которые дает специальная комиссия в ТЦК: если вам дали отсрочку решением комиссии (согласно определенным пунктам закона) и срок мобилизации продлевается, то ваша отсрочка также будет автоматически продлена ТЦК.

Военнообязанным не нужно будет снова подавать те же документы, которые уже были предоставлены для оформления этой отсрочки, если у граждана все еще есть законные основания для нее.

По словам адвоката, продление отсрочки состоится так: ТЦК просто внесет новую дату окончания вашей отсрочки в электронный реестр военнообязанных. Решение комиссии для этого не нужно.

Дарья Тарасенко отмечает главное, что стоит знать об изменениях в отсрочках:

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не нужно постоянно подавать одни и те же документы для продления отсрочки;

отсрочку продолжает сам ТЦК, а не комиссия;

продолжение оформляется записью в электронном реестре.

Также адвокат советует военнообязанным подавать заявление с просьбой продлить ранее предоставленную отсрочку, к заявлению прикладывать только копию военно-учетного документа, при наличии — также справку о предварительно предоставленной отсрочке. В частности, такое заявление можно отправить по почте.

Отсрочки для многодетных родителей и опекунов

В соответствии с изменениями в постановление КМУ №560 также изменены требования для отсрочки по уходу за родителями и для лиц, имеющих троих и более детей до 18 лет.

Дарья Тарасенко отмечает, что теперь все, кто подают заявление для оформления отсрочки по п. 9 (по уходу), должны подать также акт установления факта осуществления ухода или справку о получении компенсации за уход.

Как отмечает юрист, предыдущая редакция постановления предусматривала, что такие документы представляются только в случаях, если отсрочку оформляет зять по уходу за тещей/тестем.

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«Право на отсрочку есть не у того сына, у которого есть мать, которая нуждается в постоянном уходе. Право на отсрочку есть у того сына, у которого есть мать, которая нуждается в постоянном уходе, и уход за ней осуществляет», — отметила Тарасенко.

Относительно перечня документов, подтверждающих право на отсрочку для родителей троих и более детей, военнообязанные должны предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием родителей и один из следующих документов:

свидетельство о браке с матерью/отцом детей;

решение суда о расторжении брака + место жительства детей;

решение органа опеки и попечительства о проживании детей;

письменный договор между родителями о проживании детей;

иное решение суда или документы об отсутствии другого родителя;

справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов (не позднее 5 дней до подачи заявления).

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