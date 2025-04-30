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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Некоторые медики могут потерять бронь от мобилизации: детали от Минздрава

Минздрав проводит консультации по спискам медицинских специалистов, которые могут быть вовлечены в нужды армии.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Бронирование медиков

Бронирование медиков / © ТСН.ua

Бронь от мобилизации может потерять часть медиков из-за того, что Министерство здравоохранения получило запрос от Министерства обороны на разбронирование части медработников.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко провел рабочее совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения. На совещании говорилось, что Минздрав работает над формированием списков медицинских работников для возможного снятия бронирования и проводит консультации с областными департаментами здравоохранения. Эти специалисты могут быть привлечены к работе в секторе обороны.

Минздрав получил соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ.

Напомним, в феврале 2025 года Кабинет Министров Украины разрешил бронирование 100% медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Но для усиления медицинского обеспечения в ВСУ разработали механизм частичного разбронирования. Это касается исключительно тех специалистов, которые требуются на фронте.

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