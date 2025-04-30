Действительно ли полезно есть раз в сутки

Питание, ограниченное по времени, может помочь следить за весом / © Pixabay

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Нормой для многих является прием пищи только один раз в день. Однако мало кто знает, действительно ли такой подход полезен для здоровья.

Именно это предлагается при OMAD-диете, во время которой нужно есть только раз в день.

На самом деле, такой тип питания — экстремальная форма интервального голодания. Во время обычной интервальной голодовки человек имеет определенные ограничения времени для приема пищи (например, между 00:00 и 20:00).

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Однако диета OMAD предусматривает для питания всего один час в день.

Эта схема отличается от более популярной и гораздо более реальной для многих схемы 16-8, при которой нужно принимать пищу в течение 8 часов и голодать в течение 16. Если выдержать 16 часов без еды кажется вполне реальной, ведь большая часть этого времени приходится на ночной сон, то провести без еды 23 часа — задача гораздо сложнее.

Принимать пищу нужно примерно в одно и то же время в течение суток, допустимые отклонения на час-два.

Во время 23-часового голодания нельзя есть, но можно есть напитки: воду, кофе, чай. Основное требование к напиткам — отсутствие у них калорий, то есть это не может быть капучино, сладкая газировка или фруктовые соки.

Один прием пищи в день — это одна стандартная тарелка.

Ограничений, касающихся самой еды, нет. Какая-либо еда, запрещенных продуктов нет. Все же идеально, если это будет сбалансированное питание, а не чипсы, конфеты и газировка. Не нужно пытаться съесть за один прием пищи все то, что можно потреблять за сутки — просто приготовьте одно вкусное полезное блюдо из любимых продуктов.

Однако такое питание подойдет не каждому человеку. Ведь диета OMAD может также негативно повлиять на большинство людей.

На самом деле достаточно трудно получить всю дневную норму калорий за один раз, особенно если ты соблюдаешь активный образ жизни.

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