Чи справді корисно їсти раз на добу

Харчування, обмежене за часом, може допомогти стежити за вагою / © Pixabay

Реклама

Нормою для багатьох є приймання їжі лише один раз на день. Проте мало хто знає, чи такий підхід дійсно корисний для здоров’я.

Саме це пропонується при OMAD-дієті, під час якої потрібно їсти лише один раз на день.

Насправді такий тип харчування — екстремальна форма інтервального голодування. Під час звичайного інтервального голодування людина має певні обмеження часу для приймання їжі (наприклад, між 00:00 та 20:00).

Реклама

Проте дієта OMAD передбачає для харчування лише одну годину на день.

Ця схема відрізняється від популярнішої і набагато реальнішої для багатьох схеми 16−8, при якій потрібно приймати їжу протягом 8 годин і голодувати протягом 16. Якщо витримати 16 годин без їжі здається цілком реальним, адже більшу частину цього часу припадає на нічний сон, то провести без їжі 23 години — завдання набагато складніше.

Приймати їжу потрібно приблизно в один і той же час протягом доби, допустимі відхилення на годину-дві.

Під час 23-годинного голодування не можна їсти, але можна вживати напої: воду, каву, чай. Основна вимога до напоїв — відсутність у них калорій, тобто це не може бути капучино, солодке газування або фруктові соки.

Один прийом їжі на день — це одна стандартна тарілка.

Обмежень, що стосуються самої їжі, немає. Будь-яка їжа, заборонених продуктів немає. Все ж таки ідеально, якщо це буде збалансоване харчування, а не чіпси, цукерки та газування. Не потрібно намагатися з’їсти за один прийом їжі все те, що можна споживати за добу — просто приготуйте одну смачну корисну страву з улюблених продуктів.

Однак таке харчування підійде не кожній людині. Адже дієта OMAD може також й негативно повпливати на більшість людей.

Насправді доволі важко отримати всю денну норму калорій за один раз, особливо, якщо ти дотримуєшся активного способу життя.

Раніше ми писали, що треба їсти для плаского живота. Більше про це читайте у новині.