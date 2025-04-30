Коли може бути підписана угода між Україною та США - деталі

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © ТСН

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Україна і США завершили підготовку угоди про природні ресурси, і підписання може вже на цьому тижні.

Підписання угоди про природні ресурси між Україною та США має на меті зміцнити економічну співпрацю та забезпечити додаткову підтримку України з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Джерело повідомляє, що угода між Україною та США готова до підписання, і вона включає створення спільного фонду для інвестиційних проєктів, що може відбутися вже в середу.

Метою угоди є стимулювання інвестицій у видобуток корисних копалин, енергетику та пов’язані технології в Україні, при цьому США підтвердили, що угода не суперечить євроінтеграційним прагненням України.

Угода також визначає, що лише військова допомога, надана після підписання угоди, буде зарахована до внеску США в спільний фонд. Денис Шмигаль зазначив, що Вашингтон погодився відмовитися від вимог включити мільярди доларів допомоги, наданої після початку війни з Росією.

Угода також посилює стратегічне партнерство між США і Україною для довгострокової реконструкції та модернізації України після масштабних руйнувань, завданих повномасштабним вторгненням Росії. Два технічні документи, що визначають, як буде працювати спільний фонд, ще мають бути фіналізовані.

Ця угода зміцнює стратегічне партнерство між США та Україною, сприяючи довгостроковій реконструкції і модернізації України після масштабних руйнувань від російського вторгнення. Два технічні документи, які визначатимуть роботу спільного фонду, ще мають бути остаточно узгоджені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час перемовин щодо корисних копалин Україна домоглася важливих змін до угоди зі США. Деталі вже повідомлялися. Йшлося про те, що США та Україна близькі до підписання рамкової угоди щодо корисних копалин вже останнього тижня квітня 2025-го після повідомлення Києва про отримання суттєвої поступки від адміністрації американського президента Дональда Трампа — не враховувати попередню військову допомогу у межах цієї угоди.