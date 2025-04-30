Чим підгодувати абрикос навесні, щоб плоди були розміром із персик

Вносити добрива варто вже з настанням весни / © Pixabay

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Абрикос — один з найбільш популярних плодів, які ростуть в українських садах. А щоб насолоджуватися цими соковитими та солодкими фруктами влітку, необхідно правильно удобрювати дерева навесні.

Розповідаємо, чим підживити абрикоси, щоб отримати багатий урожай.

Спочатку, ще до того, як дерева зацвітуть, обприскайте їх корисним розчином із сечовини. Як приготувати: у 10 л води розведіть 50 г сечовини.

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Для підгодівлі абрикоса успішно застосовуються і органічні, і мінеральні добрива.

Серед них такі:

компост — підтримує родючість ґрунту, сприяє кращій засвоюваності рослинами корисних речовин, особливо мінеральних

гній і пташиний послід — допомагає збагатити ґрунт поживними речовинами та поліпшити такі її якості, як повітря і вологопроникність

зола — містить багато калію й потрібна для підвищення кількості цукру в абрикосових плодах і формування кісточки, а також сприяє утворенню нових пагонів

сечовина — містить азот, який підвищує врожайність, необхідний для нарощування зеленої маси та молодих пагонів абрикоса

суперфосфат — для зростання і зміцнення кореневої системи

калійні добрива — для підвищення холодостійкості та посухостійкості рослини, покращення смакових якостей плодів

Раніше ми писали, як обрізати абрикос після зими для гарного врожаю. Більше про це читайте у новині.