Чем подкормить абрикос весной, чтобы плоды были размером с персиком.

Вносить удобрения следует уже с наступлением весны / © Pixabay

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Абрикос — один из самых популярных плодов, который растет в украинских садах. А чтобы наслаждаться этими сочными и сладкими фруктами летом, необходимо правильно удобрять деревья весной.

Рассказываем, чем подкормить абрикосы, чтобы получить богатый урожай.

Сначала, еще до того, как деревья зацветут, опрыскивайте их полезным раствором из мочевины. Как приготовить: в 10 л воды разведите 50 г мочевины.

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Для подкормки абрикоса удачно используются и органические, и минеральные удобрения.

Среди них следующие:

компост — поддерживает плодородие почвы, способствует лучшей усвояемости растениями полезных веществ, особенно минеральных

навоз и птичий помет помогает обогатить почву питательными веществами и улучшить такие ее качества, как воздух и влагопроницаемость.

зола содержит много калия и необходима для повышения количества сахара в абрикосовых плодах и формирования косточки, а также способствует образованию новых побегов.

мочевина содержит азот, который повышает урожайность, необходимый для наращивания зеленой массы и молодых побегов абрикоса.

суперфосфат — для роста и укрепления корневой системы

калийные удобрения — для повышения холодостойкости и засухоустойчивости растения, улучшения вкусовых качеств плодов.

Ранее мы писали, как обрезать абрикос после зимы для хорошего урожая. Больше об этом читайте в новости.